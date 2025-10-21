La UE sopesa prohibir el etanol utilizado en los desinfectantes de manos por temor al cáncer, según FT

21 oct (Reuters) - La Unión Europea estudia clasificar el etanol, un ingrediente utilizado en muchos desinfectantes de manos, como una sustancia peligrosa que aumenta el riesgo de cáncer, informó el martes el Financial Times.

Una recomendación interna del 10 de octubre de uno de los grupos de trabajo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) señalaba que el etanol es una sustancia tóxica, que aumenta el riesgo de cáncer y complicaciones en el embarazo, según el FT, y que debe sustituirse en los productos de limpieza y de otro tipo.

El Comité de Biocidas de la ECHA se reunirá entre el 25 y el 28 de noviembre.

El regulador señaló que si su comité de expertos "concluye que el etanol es cancerígeno", recomendaría su sustitución, según el FT, y añadió que la decisión final correspondería a la Comisión Europea.

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas no respondió de inmediato a la petición de Reuters de hacer comentarios.

La agencia dijo al FT que el etanol podría "seguir aprobándose para los usos biocidas previstos, si éstos se consideran seguros a la luz de los niveles de exposición previstos o si no se encuentran alternativas", subrayando que aún no se había tomado ninguna decisión.

La Organización Mundial de la Salud considera que tanto el etanol como el isopropanol son seguros para la higiene de las manos. (Información de Disha Mishra en Bengaluru; edición de Jamie Freed y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)