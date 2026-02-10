La UE sopesa una revisión de permisos gratuitos de la industria en la reforma del mercado del carbono

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 10 feb (Reuters) - La Unión Europea está considerando reformar su sistema de permisos gratuitos de CO2 para las industrias, como parte de una renovación de su mercado de carbono, según un documento interno al que ha tenido acceso Reuters este martes

Bruselas está rediseñando el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS, por sus siglas en inglés), su política más importante en materia de cambio climático, que obliga a las centrales eléctricas y a las industrias a comprar permisos de CO2 cuando contaminan

La presentación interna de la Comisión Europea muestra que Bruselas está considerando tres opciones para reformar el actual sistema ETS, que concede a las industrias algunos permisos de CO2 gratuitos. Esto reduce actualmente sus costes totales de contaminación y ayuda a las industrias a competir con empresas extranjeras que no pagan por sus emisiones

Una opción sería eliminar por completo los permisos de CO2 gratuitos y, en su lugar, exigir a las industrias que sólo compren y entreguen permisos de CO2 por una parte limitada de sus emisiones, aumentando gradualmente esta parte hasta 2034, según el documento

Otra opción consistiría en condicionar los permisos gratuitos a que las industrias realicen inversiones bajas en carbono. Una tercera opción mantendría en líneas generales el enfoque actual de permisos de CO2 gratuitos, según el documento

Un portavoz de la Comisión se negó a comentar el documento

"La revisión del ETS de 2026 evaluará diversas formas de proporcionar esta protección, al tiempo que se apoya a la industria en su descarbonización", dijo el portavoz en referencia a los derechos de emisión gratuitos

La Comisión tiene previsto proponer la revisión del mercado del carbono en el tercer trimestre del año

La política climática insignia de la UE se ha vuelto cada vez más sensible desde el punto de vista político, ya que las industrias se enfrentan a los altos precios de la energía y a las importaciones más baratas

El primer ministro checo, Andrej Babis, instó a la UE a limitar el precio del carbono, antes de la reunión de los líderes de la UE del jueves para debatir la competitividad industrial

El ETS de la UE limita la cantidad de permisos de CO2 que se liberan en el mercado y reduce este límite cada año para garantizar que las emisiones disminuyan con el tiempo

Una parte fundamental del rediseño del ETS será evitar que el límite caiga a cero en 2039, como está previsto actualmente, y modificarlo para que las industrias se ajusten al objetivo climático de la UE de reducir las emisiones nacionales en un 85% para 2040, una meta que les permitirá seguir emitiendo más allá de esa fecha

El contrato de referencia de carbono de la UE se cotizaba el martes a unos 80 euros por tonelada métrica de CO2, por debajo del mes pasado, cuando superó brevemente los 90 euros. (Información de Kate Abnett; edición de Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)