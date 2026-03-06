La ue suspende la exención de visado para las autoridades de georgia

BRUSELAS, 6 mar (Reuters) -

La Comisión Europea anunció el ‌viernes que ‌suspendía ⁠la exención de visado para los titulares de ​pasaportes diplomáticos, de ⁠servicio ⁠y oficiales de Georgia en ​respuesta a lo que calificó como ‌una violación deliberada ​y persistente de los ​compromisos adquiridos en virtud de su régimen de exención de visados.

"Los representantes de las autoridades georgianas deben utilizar su ​pasaporte diplomático o de servicio cuando ⁠viajen a la UE con fines oficiales ‌y diplomáticos. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a la imposición de una prohibición de entrada", dijo la Comisión en un ‌comunicado.

Georgia, que en su día fue uno ⁠de los Estados sucesores ‌de la Unión Soviética más ⁠democráticos y prooccidentales, ⁠se ha vuelto cada vez más autoritaria desde el estallido de la guerra en Ucrania y ha profundizado ‌sus lazos ​económicos con la vecina Rusia. (Información de Gianluca Lo Nostro; edición de Makini Brice; editado en ‌español por Benjamín Mejías Valencia)