La UE suspende la exención de visado para las autoridades de Georgia
BRUSELAS, 6 mar (Reuters) -
La Comisión Europea anunció el viernes que suspendía la exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales de Georgia en respuesta a lo que calificó como una violación deliberada y persistente de los compromisos adquiridos en virtud de su régimen de exención de visados.
"Los representantes de las autoridades georgianas deben utilizar su pasaporte diplomático o de servicio cuando viajen a la UE con fines oficiales y diplomáticos. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a la imposición de una prohibición de entrada", dijo la Comisión en un comunicado.
Georgia, que en su día fue uno de los Estados sucesores de la Unión Soviética más democráticos y prooccidentales, se ha vuelto cada vez más autoritaria desde el estallido de la guerra en Ucrania y ha profundizado sus lazos económicos con la vecina Rusia. (Información de Gianluca Lo Nostro; edición de Makini Brice; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)