La UE tiene desplegados en España 4 aviones, 4 helicópteros y 4 equipos de bomberos de 9 países para extinguir incendios

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) - España cuenta actualmente con cuatro aviones, cuatro helicópteros y cuatro equipos de bomberos (190 efectivos) desplegados mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por el Gobierno. Estos medios europeos destinados a los incendios forestales que afectan a España proceden de Alemania, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, República Checa, Rumania y Andorra, según ha informado el Ejecutivo español. Los medios del Gobierno destinados en estos momentos a los incendios forestales ascienden a 1400 militares de la UME en ataque directo; 2000 militares en misiones de apoyo y relevo; 450 medios, maquinaria o drones; 640 bomberos forestales; 56 medios aéreos; 7 autobombas y pickups; 5000 guardias civiles; 350 policías nacionales; y 200 agentes de Protección Civil. Además, Protección Civil coordina los medios autonómicos de comunidades menos afectadas a las labores de extinción, procedentes de Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Balears, Melilla, Navarra y País Vasco. Los medios autonómicos destinados a los incendios son siete helicópteros, seis aviones, doce equipos de bomberos, 41 camiones y vehículos de extinción, catorce vehículos auxiliares, tres equipos de drones, un bulldozer y ocho equipos de apoyo auxiliar. Las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos incendios registrados, desde el pasado 1 de junio hasta el 24 de agosto, arrojan el siguiente balance: 45 detenidos y 133 investigados. De ellos, la Policía Nacional ha detenido a doce personas e investigado a 24, mientras que la Guardia Civil ha realizado 33 detenciones e investigado a 109 personas.