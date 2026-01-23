La UE tiene "serias dudas" sobre la "Junta de Paz" de Donald Trump, dice Costa

La Unión Europea tiene "serias dudas" sobre la "Junta de Paz" impulsada por Donald Trump, en particular sobre su compatibilidad con las Naciones Unidas, afirmó a primera hora del viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"Tenemos serias dudas respecto a varios elementos de la carta de la Junta de Paz en cuanto a su ámbito de actuación, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas", declaró Costa al término de una cumbre de líderes europeos en Bruselas.

El presidente estadounidense lanzó el jueves en Davos su nueva "Junta de Paz" ante una veintena de dirigentes de países que se han sumado a esta instancia colocada bajo su control.