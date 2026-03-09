La UE tiene suficiente petróleo y gas, pero los precios son motivo de preocupación, según portavoz

BRUSELAS, 9 mar (Reuters) -

Los países miembros de la UE disponen de reservas suficientes de petróleo y gas a pesar de la interrupción de las cadenas de suministro debido a la guerra en Oriente Medio, dijo el lunes la Comisión Europea.

"Nos preocupa mucho menos la seguridad del suministro que los altos precios de la energía", dijo a los periodistas en Bruselas Anna-Kaisa Itkonen, portavoz de la Comisión Europea.

Dijo que los miembros de la UE disponen de reservas de petróleo o equivalentes para hasta 90 días y que no hay indicios de que se produzca una situación de emergencia. Itkonen confirmó que los países del G7 debatirían la posible liberación de reservas estratégicas en una reunión que se celebraría más tarde el lunes. (Información de Kate Abnett e Inti Landauro; escrito por Bart Meijer; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)