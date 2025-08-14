La UE trabaja "sin descanso" para ayudar a países afectados por incendios

La Unión Europea afirmó el jueves trabajar "sin descanso" para ayudar a los países que sufren incendios extremadamente violentos este verano, como Grecia, España o Bulgaria.

"Trabajamos sin descanso para ayudar a los países afectados" a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, aseguró una portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova.

Bruselas es responsable de coordinar la ayuda entre los Estados miembros en este ámbito, cuyo ejemplo más reciente es el envío este jueves por parte de Francia de dos aviones Canadair a España para reforzar la lucha contra los incendios.

De manera muy concreta, "los demás Estados miembros ofrecen su ayuda y nosotros asumimos el coste de estas operaciones", explicó.

Los aviones están estacionados "en varios puntos de Europa" y pueden desplazarse "allí donde su presencia sea necesaria", detalló la Comisión.

Estas operaciones se dirigen desde un centro de crisis en Bruselas.

Según el Ejecutivo europeo este mecanismo de protección civil ya se activó 16 veces desde el inicio de la temporada de incendios.