La UE ultima más sanciones contra Rusia tras acordar ampliar su 'lista negra' a 144 individuos y 48 entidades

Los Estados miembros de la Unión Europea ultiman este lunes la aprobación de la novena tanda de sanciones contra Rusia tras llegar a un acuerdo para incluir en su 'lista negra' a 144 personas y 48 entidades implicadas con el recrudecimiento de la guerra en Ucrania, según ha anunciado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores europeos, el jefe de la diplomacia europea ha señalado que la lista de sanciones individuales ha sido acordada a nivel de los Veintisiete, por lo que espera el acuerdo final "esta semana" y que la UE apruebe en "cuestión de horas" el "duro paquete" en respuesta a la escalada del conflicto en Ucrania.

La novena ronda de sanciones, que lleva semanas siendo discutida por los países de la UE, incluirá medidas contra la exportación de drones y las restricciones al sector de las finanzas. Todas las fuentes europeas consultadas apuntan a que puedan aprobarse antes del Consejo Europeo de este jueves.

"No hay 100 por cien de acuerdo. Algunos Estados miembros no están de acuerdo. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo, el problema no es un Estado miembro, sino más bien qué tipo de excepciones implementamos para asegurar que no haya daños colaterales y al mismo tiempo no vaciemos el impacto de las sanciones", ha expuesto el Alto Representante.

La cifra la ha confirmado posteriormente el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, al concretar en rueda de prensa tras la reunión con sus homólogos europeos que se trata de 144 personas y 48 entidades implicadas en la agresión a Ucrania.

La reunión llegaba en plena tensión por la amenaza de Hungría de obstaculizar las sanciones contra Rusia, una actitud obstruccionista que se extiende a otras iniciativas como la ayuda macrofinanciera de 18.000 millones de euros para 2023.

A este respecto, Albares se ha mostrado crítico con que la ayuda a Kiev no se haya aprobado ya, dado que el país lo necesita "desesperadamente". "No estamos de acuerdo con la posición de aquellos que están impidiendo que se adopte", ha afirmado, insistiendo en que el apoyo a este paquete de ayuda macrofinanciera es "abrumador".

