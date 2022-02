La UE ve "inaceptable" el veto de Moscú a la emisión de la alemana DW en su territorio

La Uni贸n Europea considera "inaceptable" la decisi贸n de las autoridades rusas de prohibir la emisi贸n en su territorio de la cadena alemana Deutsche Welle y de retirar la acreditaci贸n a todo su personal, en una medida que Mosc煤 tom贸 esta semana en represalia por la decisi贸n de Berl铆n de suspender la difusi贸n del canal estatal ruso RT en Alemania.

"Es inaceptable y no tiene ninguna justificaci贸n", ha dicho un portavoz del Servicio Europeo de Acci贸n Exterior que dirige el Alto Representante de Pol铆tica Exterior de la UE, Josep Borrell, para despu茅s defender que "no tiene nada que ver" el trabajo de DW en Rusia con el hecho de que el regulador alem谩n suspendiera la difusi贸n de RT en alem谩n por "no tener una licencia v谩lida".

Mosc煤 ha pasado a considerar al equipo de la cadena alemana en Rusia como "agente extranjero", por lo que adem谩s de retirarles la acreditaci贸n para trabajar tambi茅n ha cerrado las oficinas de la cadena en el pa铆s y prohibido la emisi贸n de su contenido.

"Lamentablemente, la reacci贸n de las autoridades rusas ilustra una vez m谩s sus continuas violaciones de la libertad de prensa y su desprecio por la independencia de los medios", ha criticado el portavoz europeo.

Tambi茅n ha se帽alado que la UE se "solidariza" con la DW y su equipo en Rusia y que seguir谩 atenta a c贸mo evoluciona la situaci贸n, aunque conf铆a en que la cadena alemana pueda tener acceso "justo y total" a los procedimientos que prevea la justicia para apelar esta "decisi贸n injustificada".