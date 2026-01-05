La ue ve una oportunidad para la transición democrática en venezuela, según una portavoz

BRUSELAS, 5 ene (Reuters) - La captura del ⁠presidente de Venezuela, ⁠Nicolás Maduro, por Estados Unidos el sábado crea ⁠una oportunidad ‌para ​una transición democrática en el ​país, dijo el lunes una ‌portavoz de la ‌Comisión Europea.

"Es ​demasiado pronto para examinar y evaluar todas las implicaciones en términos de evaluación jurídica", dijo la portavoz.

No comentó cómo calificaría la UE ⁠la acción de Estados Unidos, pero dijo ​que "creó una oportunidad para una transición democrática, liderada por el pueblo venezolano".

"Vale la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de ⁠la legitimidad de un líder elegido democráticamente", ​agregó.

La portavoz declinó comentar la pregunta de si la ‍UE cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está interesado en una transición democrática en Venezuela. (Información de ​Julia Payne; escrito por Louise Breusch Rasmussen; edición de Bart Meijer; editado en ‍español por Benjamín Mejías Valencia)