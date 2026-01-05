La UE ve una oportunidad para la transición democrática en Venezuela, según una portavoz
BRUSELAS, 5 ene (Reuters) - La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos el sábado crea una oportunidad para una transición democrática en el país, dijo el lunes una portavoz de la Comisión Europea.
"Es demasiado pronto para examinar y evaluar todas las implicaciones en términos de evaluación jurídica", dijo la portavoz.
No comentó cómo calificaría la UE la acción de Estados Unidos, pero dijo que "creó una oportunidad para una transición democrática, liderada por el pueblo venezolano".
"Vale la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente", agregó.
La portavoz declinó comentar la pregunta de si la UE cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está interesado en una transición democrática en Venezuela. (Información de Julia Payne; escrito por Louise Breusch Rasmussen; edición de Bart Meijer; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)