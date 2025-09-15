LA NACION

La UE vigila las maniobras entre Rusia y Bielorrusia y se prepara ante cualquier amenaza para su seguridad

BRUSELAS, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea "vigila con atención" las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo Rusia y Bielorrusia en territorio de ambos países y se prepara ante "cualquier potencial amenaza de seguridad" que se pueda derivar de estos ejercicios, conocidos como 'Zapad 2025'.

Así lo ha expresado la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anitta Hipper, en una rueda de prensa en Bruselas en la que también ha pedido a estos dos países cumplir "plenamente" los compromisos asumidos en el documento de Viena de 2011 de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

"Vigilamos con atención estos ejercicios estratégicos conjuntos que están teniendo lugar en territorio de Bielorrusia", ha indicado la portavoz europea, antes de reivindicar el documento de Viena que obliga a "notificar previamente" cualquier actividad militar.

En este contexto, la portavoz del servicio que dirige la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha afirmado además que la Unión Europea está implicada "activamente" para prepararse ante "cualquier potencial amenaza de seguridad relacionada con Zapad 2025".

