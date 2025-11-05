La UE y China crean una comunicación especial para garantizar las tierras raras, según un comisario

5 nov (Reuters) - La Unión Europea estableció un "canal especial" de comunicación con las autoridades chinas para garantizar el flujo de materiales de tierras raras vitales para las industrias de la UE, dijo el miércoles el Comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic.

La medida sigue a los controles chinos de las exportaciones de tierras raras, que suscitaron preocupación en Europa tras su introducción a principios de año por las posibles perturbaciones en la producción de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y otras tecnologías que dependen de imanes.

Posteriormente, una serie de acuerdos con Europa y Estados Unidos aliviaron la escasez de suministro, mientras que la Unión Europea, Estados Unidos y otros países también se apresuran a crear alternativas a la cadena de suministro china de tierras raras.

Sefcovic dijo que había tratado el tema directamente con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en varias ocasiones, y subrayó que unos procedimientos de exportación mal gestionados podrían tener un "impacto muy negativo en la producción y la fabricación en la UE".

Sefcovic intervino en Kuwait, donde asistía al Foro Empresarial GCC-EU 2025, y realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta de Reuters.

Bruselas y Pekín acordaron dar prioridad a las solicitudes de empresas europeas y, a través del nuevo canal, los funcionarios de ambas partes están trabajando juntos para revisar y acelerar los permisos de exportación de materiales de tierras raras, dijo.

Según Sefcovic, las empresas europeas han presentado unas 2.000 solicitudes a las autoridades chinas desde que entraron en vigor los controles, y algo más de la mitad ya han sido aprobadas.

Bruselas sigue presionando a Pekín para que acelere la tramitación de los casos restantes, al tiempo que trabaja para diversificar el suministro mediante el desarrollo de nuevas fuentes en Europa, incluida la producción de tierras raras e imanes en Estonia.

El martes, la Comisión Europea dijo que funcionarios de la UE y de China habían debatido licencias generales para facilitar la exportación de tierras raras, para igualar el tipo de licencias que Estados Unidos dice haber obtenido de China. (Reporte de Ahmed Hagagy. Editado en Español por Ricardo Figueroa)