La UE e India explorarán la cooperación en materia de defensa, según un borrador

BRUSELAS, 26 ene (Reuters) -

La Unión Europea e India explorarán las posibilidades de participación de India en las iniciativas europeas de defensa, según un borrador de documento de asociación en materia de seguridad y defensa al que tuvo acceso Reuters.

"La UE e India se consultarán sobre sus respectivas iniciativas de defensa, incluso mediante intercambios sobre asuntos relacionados con la industria de defensa", dice el borrador de asociación, que se firmará el martes.

"Explorarán, cuando haya interés mutuo y coincidencia de prioridades de seguridad, las posibilidades de participación de India en las iniciativas de defensa pertinentes de la UE, según proceda, en consonancia con los respectivos marcos jurídicos", añadía. (Información de Lili Bayer; edición de Bart Meijer; editado en español por Patrycja Dobrowolska)