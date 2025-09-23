La UE y la OMS contraatacan las advertencias de Trump sobre el autismo y el embarazo

(Refunde con las declaraciones de la UE y la agencia sanitaria de Reino Unido, cambia el titular)

LONDRES/GINEBRA, 23 sep (Reuters) -

Las agencias sanitarias de la Unión Europea y Reino Unido confirmaron la seguridad del paracetamol durante el embarazo, rebatiendo una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vinculaba el popular analgésico con el autismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que las pruebas de que estuvieran relacionados seguían siendo inconsistentes e instó a la cautela a la hora de sacar conclusiones.

Trump vinculó el autismo con el uso de vacunas en la infancia y el consumo del popular analgésico Tylenol por parte de las mujeres cuando están embarazadas, elevando afirmaciones no respaldadas por pruebas científicas al primer plano de la política sanitaria estadounidense.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) dijo el martes que no había nuevas pruebas que requirieran cambios en las recomendaciones actuales de la región para el uso de paracetamol, conocido como Tylenol en Estados Unidos, durante el embarazo.

"Las pruebas siguen siendo inconsistentes", dijo el portavoz de la OMS, Tarik Jašarević, en una rueda de prensa en Ginebra cuando se le preguntó sobre una posible relación entre el uso de paracetamol en el embarazo y el autismo.

Citó estudios no especificados que apuntaban a una posible relación, pero dijo que esto no fue confirmado por investigaciones posteriores.

“Esta falta de replicabilidad realmente exige cautela a la hora de sacar conclusiones casuales”, afirmó.

En una conferencia de prensa muy inusual en la Casa Blanca el lunes, Trump dio consejos

de salud

a las mujeres embarazadas y a los padres de niños pequeños

, a quienes les dijo

repetidamente que no usaran

ni

administraran el analgésico

y

sugirió

que las vacunas comunes no se

suministren

juntas o

a tan poca edad a los niños.

Los consejos de Trump van en contra de los de las sociedades médicas, que han citado datos de numerosos estudios que demuestran que el paracetamol, el principio activo del Tylenol, desempeña un papel seguro en el bienestar de las mujeres embarazadas.

Al pedir más detalles sobre los comentarios de Trump, Jašarević añadió que las vacunas no causan autismo y afirmó sus cualidades para salvar vidas. "Esto es algo que la ciencia ha demostrado, y estas cosas no deberían cuestionarse", añadió.

(Información de Emma Farge y Maggie Fick; redacción de Adam Jourdan; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)