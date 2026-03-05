La ue y los países del golfo pérsico piden diálogo, pero reconocen el derecho a defenderse de irán

BRUSELAS, 5 mar (Reuters) -

La Unión Europea y el ‌Consejo de ‌Cooperación ⁠para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG, p) hicieron un ​llamamiento el jueves ⁠al ⁠diálogo y la diplomacia para ​resolver la crisis en Oriente Medio, ‌al tiempo que reiteraron ​que los ​países del golfo Pérsico tienen derecho a defenderse de Irán.

"Los ministros reiteraron su compromiso con la estabilidad regional y pidieron ​la protección de los civiles y ⁠el pleno respeto del derecho internacional", afirmaron la ‌UE y el CCEAG en una declaración conjunta emitida tras una videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores europeos y del golfo Pérsico.

"Los ministros reafirmaron ‌su compromiso inquebrantable con el diálogo y la ⁠diplomacia como medios para ‌resolver la crisis", dijeron, y ⁠añadieron que acordaron "esfuerzos ⁠diplomáticos conjuntos para lograr una solución duradera" que impida a Irán adquirir un arma nuclear y "permita en última instancia ‌al pueblo iraní ​determinar su futuro". (Información de Lili Bayer e Inti Landauro; edición de Charlotte Van Campenhout; editado ‌en español por Patrycja Dobrowolska)