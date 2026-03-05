La UE y países del Golfo exigen a Irán detener ataques que amenazan "la seguridad mundial" (declaración)

Los países del Golfo y de la Unión Europea (UE) exigieron este jueves en una declaración conjunta que Irán ponga fin a sus "ataques injustificados" en Oriente Medio, que amenazan la "seguridad mundial".

"Los ministros [de Relaciones Exteriores] condenaron enérgicamente los ataques iraníes injustificados contra los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), que amenazan la seguridad regional y mundial, y pidieron a Irán que ponga fin de inmediato a sus ataques", precisó el texto.

Este documento fue divulgado al término de una reunión por videoconferencia de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE y de los países miembros del CCG (Baréin, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán).