La UE ya no puede confiar en un sistema "basado en normas" para enfrentar amenazas, dice Von der Leyen

BRUSELAS, 9 mar (Reuters) -

La Unión Europea debe estar preparada para proyectar su poder de forma más asertiva, ya que ya no puede confiar en un sistema "basado en normas" frente a las amenazas y debe determinar si sus instituciones y sistemas contribuyen o dificultan su credibilidad, dijo el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni dar por sentado que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos", dijo Von der Leyen en una conferencia para embajadores de la UE.

"Necesitamos reflexionar urgentemente sobre si nuestra doctrina, nuestras instituciones y nuestra toma de decisiones —todas ellas diseñadas en un mundo de posguerra caracterizado por la estabilidad y el multilateralismo— han seguido el ritmo de los cambios que nos rodean. Si el sistema que construimos, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico", añadió.