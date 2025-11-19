La UEFA da el visto bueno al Barcelona para que la Champions vuelva al Camp Nou

La UEFA dio el visto bueno para que el FC Barcelona vuelva a jugar en Champions League en el renovado Camp Nou; concretamente, el 9 de diciembre ante el Eintracht Fráncfort, anunció este miércoles el club catalán.

"Esta decisión llega después de obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que permite ampliar el aforo e incluye toda la zona de Lateral, sumándose a la licencia ya concedida de la Fase 1A —que comprende Tribuna y Gol Sur—, y se hace efectiva después de que la UEFA haya aceptado la petición al considerar que se cumplen todos los requisitos necesarios", señaló la entidad culé en un comunicado.

También reveló que "en los próximos días informará sobre la salida a la venta de las entradas para el partido".

El equipo mantuvo un entrenamiento abierto al público el 7 de noviembre en el Camp Nou, al que asistieron unas 23.000 personas, y regresará a ese estadio en LaLiga el sábado frente al Athletic Bilbao.

La vuelta al Camp Nou ha ido sufriendo distintos retrasos en los últimos meses. Esas demoras han supuesto una gran pérdida financiera para el Barcelona, que necesita los ingresos que generará el estadio renovado para su estabilidad económica.

El Barça ha estimado en 1.500 millones de euros (US$1.735 millones) el coste de la profunda renovación de su estadio, que podrá acoger cuando esté finalizada a 105.000 espectadores, un récord en Europa.

