La UEFA multa al Atlético de Madrid por la actitud "racista" de sus hinchas ante el Arsenal

28 nov (Reuters) - La UEFA ha multado al Atlético de Madrid con 30.000 euros (US$34.749) y ha sancionado con un partido de suspensión a los hinchas que se desplacen al próximo encuentro debido al comportamiento "racista y discriminatorio" de algunos aficionados durante la derrota por 4-0 ante el Arsenal en la Liga de Campeones el mes pasado.

El organismo rector del fútbol europeo impuso al club español una multa adicional de 10.000 euros después de que algunos de sus seguidores lanzaran objetos durante el partido en el estadio Emirates del Arsenal.

La prohibición de vender entradas a los aficionados para el siguiente partido de la UEFA fuera de casa se suspendió condicionalmente por un período de un año, añadió.

El Atleti regresa a la Liga de Campeones el 10 de diciembre en el campo del PSV Eindhoven neerlandés. Es duodécimo en la tabla, con nueve puntos en cinco partidos.

(US$1 = 0,8633 euros) (Información de Karan Prashant Saxena en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)