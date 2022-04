La UEFA presenta a Kai, Ashley y Robyn, las mascotas de la Eurocopa femenina de Inglaterra

La UEFA ha presentado este jueves a Kai, Ashley y Robyn, las tres mascotas de la Eurocopa femenina que se disputará en Inglaterra del 6 al 31 de julio de este año, con el objetivo de "duplicar la participación de las niñas y las mujeres en el fútbol de cara a 2024".

Antes del inicio del torneo, Kai, Robyn y Ashley aparecerán en el metaverso como personajes interactivos en el juego 'The Road to UEFA Women's EURO' en la plataforma de juegos para niños Roblox, y protagonizarán un reto de habilidades y una serie de entretenimiento educativo en YouTube junto a las mejores jugadoras de Europa, que también se distribuirá a través del programa 'Football in Schools' de la UEFA.

Juntas, las tres mascotas son conocidas como Hat Trick y cada una tiene una personalidad distinta y un dorsal. Kai (número 4) es inteligente, la capitana Ashley (número 7) es fuerte y Robyn (número 10) es hábil. En la serie de YouTube aparecerán junto a 12 de los nombres más importantes del fútbol europeo, entre ellos la actual Jugadora del Año y futbolista del FC Barcelona, Alexia Putellas, la jugadora neerlandesa del Arsenal Vivianne Miedema y la estrella local del Manchester City Lucy Bronze.

"Las próximas jugadoras más importantes de Europa están ahí fuera ahora mismo, y la campaña de la mascota del Campeonato de Europa Femenino de la UEFA podría ser la iniciativa que les inspire a enamorarse del juego", afirmó Lucy Bronze. "Queremos asegurarnos de que todo el mundo, en todas partes, tenga la oportunidad de jugar al fútbol, por lo que es emocionante que esta iniciativa se extienda a las escuelas de toda Europa", prosiguió.

Por su parte, Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA, espera que la Eurocopa femenina sea "un torneo récord". "Tiene el potencial de inspirar a millones de niñas y niños a jugar al fútbol, por lo que es importante para nosotros llevar el torneo a las plataformas y espacios que ocupan", explicó.

"Pero, por supuesto, queremos que jueguen al fútbol en la vida real, además de participar en Internet. Esperamos que al poner también a las mejores jugadoras de Europa en el centro de esta campaña junto a nuestras mascotas de 'Hat Trick', demos a las niñas y niños de toda Europa nuevas heroínas a las que emular", zanjó.

La campaña 'Hat Trick' apoya uno de los principales objetivos de la primera estrategia del fútbol femenino de la UEFA, 'Time for Action', para duplicar la participación de las niñas y las mujeres en el fútbol de cara a 2024.