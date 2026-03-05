La uefa retrasa la decisión sobre la sede de la finalissima ante la incertidumbre en qatar

Por Fernando Kallas

MADRID, 5 mar (Reuters) -

La decisión sobre si se disputará la Finalissima entre España y Argentina, ‌y dónde, no ‌se ⁠tomará hasta finales de la próxima semana, dijo la UEFA el jueves, en un escenario de El partido estrella entre la ​campeona de ⁠Europa, ⁠España, y la ganadora de la Copa América, Argentina, estaba previsto para el 27 ​de marzo en el Estadio Lusail de Doha.

el acuerdo entre la ​Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la UEFA, la CONMEBOL, la FIFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales, que han realizado un enorme esfuerzo para garantizar el éxito del partido. Se espera una decisión ​definitiva para finales de la próxima semana. En este momento, no se está barajando ninguna sede alternativa", dijo ⁠la UEFA en un comunicado enviado a Reuters.

La RFEF, consciente de que el parón internacional ‌de marzo es fundamental para la preparación de la Copa Mundial que se celebrará en Norteamérica entre junio y julio, ha estado presionando para que se aclare la situación, ya que sólo quedan tres semanas para el partido.

Fuentes consultadas por Reuters el martes indicaron que Londres era la favorita para albergar el ‌partido, aunque medios españoles informaron de que Roma y Milán también eran opciones. El Estadio ⁠de Wembley acogió la anterior edición en 2022, en la que ‌Argentina venció a Italia, pero el 27 de marzo ⁠está previsto que se dispute allí un partido ⁠amistoso entre Inglaterra y Uruguay. Sin embargo, Londres cuenta con otros estadios capaces de albergar el partido.

Aunque España está deseando enfrentarse a Argentina, las fuentes afirmaron que su prioridad era no desperdiciar la última ventana internacional antes de la ‌Copa Mundial. Están barajando rivales alternativos, ​ya que también tienen previsto jugar contra Egipto tres días después.

