La UEFA se distancia de la FIFA sobre Rusia y no considera la readmisión

La posición de la UEFA respecto a la exclusión de los clubes rusos y de la selección nacional de las competiciones internacionales "sigue siendo la misma", afirmó este jueves en Bruselas su presidente Aleksander Ceferin, mientras que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, se declaró recientemente favorable a una readmisión.

"La posición de la UEFA es clara y no ha cambiado", aseguró Aleksander Ceferin en una rueda de prensa con motivo del 50º Congreso de la UEFA, negándose a "interferir" en las conversaciones emprendidas por otras partes.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UEFA ha vinculado claramente el regreso de los rusos al final del conflicto.

"No puedo comentar lo que hace la FIFA o lo que dicen los gobiernos", añadió el dirigente esloveno, si bien señaló que sigue "a diario lo que ocurre".

"El mundo cambia. Veremos qué nos depara el futuro", prosiguió.

En una entrevista concedida el 3 de febrero a Sky News, el presidente de la FIFA Gianni Infantino respondió afirmativamente a una pregunta relativa al fin del veto a Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

"Tenemos que considerarlo, sin duda", dijo Infantino, una postura inédita en este delicado asunto.

Aunque el conflicto sigue en curso, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó recientemente a las federaciones deportivas que autoricen a los equipos rusos a participar en competiciones júnior no profesionales.

"Esta exclusión no ha aportado nada; solo ha generado más frustración y odio. El hecho de que las niñas y los niños rusos puedan jugar al fútbol en otras regiones de Europa sería algo positivo", argumentó Infantino.

Infantino añadió que la FIFA debería considerar modificar sus reglas para que ningún país pueda ser excluido de las competiciones: "En realidad, nunca deberíamos prohibir a un país jugar al fútbol debido a los actos de sus líderes políticos".

Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, celebró en una rueda de prensa las palabras de Infantino.