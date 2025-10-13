La UER cancela la votación de noviembre sobre la participación de Israel en Eurovisión

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha cancelado la votación sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, prevista para este mes de noviembre, a la espera de las negociaciones de paz, y ha aplazado la decisión hasta su asamblea general del 4 y 5 de diciembre, donde se llevará a cabo "un debate abierto".

Así lo ha adelantado el medio austriaco 'Der Standard', que asegura que ante los recientes acontecimientos entre Israel y Palestina, el Consejo Ejecutivo de la UE ha decidido que "existe una clara necesidad de organizar un debate abierto y personal entre sus miembros sobre la participación en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026".

"En consecuencia, el Consejo ha decidido incluir el tema en el orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Invierno, que tendrá lugar en diciembre, en lugar de convocar una reunión extraordinaria con antelación", asegura el medio citado, que recoge que la presión en Austria ha crecido y ya se habla de cancelar la organización del festival si se vota que Israel debe abandonarlo.

En las últimas semanas, varios países, entre los que se incluye España, Países Bajos, Irlanda o Eslovenia, han mostrado su disposición a abandonar la cita musical si no se excluye a Israel.