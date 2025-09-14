LA NACION

La última etapa de la Vuelta se suspende por las manifestaciones propalestinas

La 21ª etapa y última de la Vuelta a España se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta

La última etapa de la Vuelta se suspende por las manifestaciones propalestinas

La 21ª etapa y última de la Vuelta a España se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta este domingo en Madrid debido a que manifestantes propalestinos invadieron el recorrido en la capital española, anunciaron los organizadores.

La carrera, perturbada casi a diario durante tres semanas, no logró llegar a su término y la última etapa no tendrá un ganador.

Líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard conquistó la 80ª edición de la ronda española.

La dirección comunicó a AFP que no se va a celebrar ninguna ceremonia de podio.

En la Gran Vía, por donde los ciclistas debían pasar varias veces en un circuito urbano, los manifestantes derribaron las barreras y entraron en la carretera, algunos coreando "boicot a Israel" mientras el humo verde y rojo llenaba el aire.

Cerca de Atocha, la estación de tren central de Madrid, la policía cargó contra los manifestantes y lanzó gases lacrimógenos.

Los corredores, que estaban a unos 56 kilómetros de meta, se detuvieron y echaron pie a tierra antes de que la Vuelta se cancelara.

Varias etapas de la Vuelta habían sido recortadas debido a las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Varios miembros del gobierno de izquierda han respaldado públicamente el movimiento en un país donde el apoyo a la causa palestina es amplio.

Las autoridades intensificaron la seguridad para la etapa final en Madrid ante las grandes protestas previstas, pero no pudieron evitar que la carrera se suspendiera.

