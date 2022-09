La última lista de principales transportistas de FourKites refleja la rentabilidad de los datos de visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real de alta calidad

Ámsterdam--(business wire)--sep. 23, 2022--

FourKites, proveedor líder de visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real, ha publicado hoy su lista de principales operadores (Premier Carrier List o PCL), que reconoce a la creciente comunidad de agentes, transportistas y 3PL que están alcanzando los más altos estándares de excelencia operativa relacionados con la visibilidad en todos los modos de transporte.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220923005065/es/

FourKites’ Latest European Premier Carrier List Reflects ROI of High-quality Real-Time Supply Chain Visibility Data (Graphic: Business Wire)

Para poder optar a entrar en la PCL, los transportistas deben demostrar su capacidad para proporcionar datos de alta calidad, coherentes y precisos sobre la gran mayoría de sus envíos, lo que permite a sus clientes transportistas y otros socios del ecosistema agilizar las operaciones, aumentar la velocidad de los tiempos de entrega de los muelles de carga, reducir los niveles de inventario y optimizar los costes laborales.

En el primer semestre de 2022, 685 transportistas fueron incluidos en la PCL, lo que elevó un 8 % el número de transportistas con sede en Europa. Estos transportistas principales registraron un porcentaje de seguimiento significativamente mayor, en promedio, en comparación con los transportistas que no pertenecen a la lista PCL. A lo largo de los últimos seis meses, los transportistas que entraron en la lista PCL realizaron el seguimiento de una media del 92,6% de sus envíos por carretera con visibilidad en tiempo real, mientras que los transportistas que no pertenecen a la PCL sólo realizaron el seguimiento del 74,3% de sus envíos.

"Nos asociamos con FourKites porque queríamos aumentar nuestro negocio", afirma Vladas Stončius, director comercial de Vlantana. "Cada vez más, los proveedores esperan que los transportistas proporcionen datos en tiempo real sobre todos los envíos. Gracias a FourKites, podemos hacerlo de forma eficiente y consistente, lo que nos ha permitido ganar más clientes y aumentar nuestros márgenes", añade.

En particular, los transportistas de la lista PCL disfrutaron de tasas de crecimiento más altas que sus homólogos no PCL. En Europa, desde el segundo semestre de 2021 hasta el primero de 2022, los transportistas principales experimentaron un crecimiento del volumen de envíos del 9 %, en comparación con los transportistas no PCL de la región, que vieron cómo el volumen de envíos se contraía un 2 %.

"La entrada en la lista de transportistas principales de FourKites es una distinción cada vez más importante para los transportistas, agentes y 3PL que necesitan destacar en un mercado cada vez más competitivo y volátil", comenta Jason Eversole, vicepresidente de Operaciones y Estrategia de Transportistas de FourKites. "Nos complace ver un crecimiento continuo en el número total de transportistas principales, e igualmente nos alegramos de ver los claros beneficios comerciales que están experimentando como resultado de su excelencia relacionada con la visibilidad", prosigue.

La lista Premier Carrier List está disponible aquí, donde los usuarios pueden acceder y buscar en la lista según las capacidades del transportista, los modos de transporte, las zonas geográficas a las que presta servicio y otros criterios relevantes.

Los transportistas incluidos en esta lista comentan las ventajas del programa:

"Transervice se siente honrado de ser reconocido como transportista principal de FourKites. FourKites ha permitido a Transervice, y a nuestros clientes, una visibilidad sin precedentes de nuestras operaciones logísticas. Esta capacidad garantiza una total transparencia a lo largo de la cadena de suministro y promueve una utilización eficiente de los recursos. Estamos orgullosos de asociarnos con FourKites, y esperamos que su crecimiento e innovación continúen".

- Tom Poduch, director senior de Soluciones de Transervice

"Van den Bosch siempre está buscando nuevas oportunidades para hacer que su cadena de suministro sea más eficiente y sostenible. Impulsados por los datos, las percepciones y el conocimiento, la innovación y la digitalización son motores clave. La designación de transportista principal es un bonito reconocimiento y la confirmación de nuestra posición como el operador de suministros a granel".

- Marrit Hopmans, directora de datos y aplicaciones de Van den Bosch

"Como antiguo empleado de FourKites, he experimentado de primera mano lo imprescindible que es su tecnología para todo el sector. TransLoop está muy orgulloso de ser reconocido como transportista principal de FourKites. Seguiremos haciendo todo lo que nuestros socios cargadores y transportistas necesiten para que TransLoop sea el socio corredor más transparente y fiable del sector".

- Nick Reasoner, CEO de TransLoop

Acerca de FourKites

La plataforma líder de datos de la cadena de suministro global FourKites® ofrece visibilidad más allá del transporte hasta los depósitos, almacenes, tiendas y demás. La empresa realiza un seguimiento de más de 2,8 millones de envíos diarios por carretera, ferrocarril, mar, aire, paquetería y correo a más de 200 países y combina datos en tiempo real y un potente aprendizaje automático para ayudar a las empresas a digitalizar su cadena de suministro de extremo a extremo. Más de 1100 de las principales marcas del mundo, entre ellas 9 de las 10 mayores marcas de bienes de consumo y 18 de los 20 principales productores de alimentación y bebidas, confían en FourKites para transformar su negocio y crear cadenas de suministro más ágiles, eficientes y sostenibles. Si desea más información, visite https://www.fourkites.com/.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220923005065/es/

CONTACT: Scott Johnston

Director de RR. PP. para Europa de FourKites

+31 62 147 8442

scott.johnston@fourkites.com

Keyword: europe poland netherlands

Industry keyword: other transport technology trucking air transport software logistics/supply chain management data management artificial intelligence

SOURCE: FourKites

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 09/23/2022 08:34 am/disc: 09/23/2022 08:34 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220923005065/es