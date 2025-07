La última niña en morir de hambre en la Franja de Gaza pesaba menos que al nacer

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Una madre dio un último beso a lo que quedaba de su hija de cinco meses de edad y lloró. La bebé de Esraa Abu Halib pesaba menos que cuando nació.

En una calle soleada del destrozado enclave, el bulto que contenía a Zainab Abu Halib representaba la muerte más reciente por inanición tras 21 meses de guerra y restricciones israelíes a la ayuda.

La bebé fue llevada al departamento de pediatría del Hospital Nasser el viernes. Ya estaba muerta. Un trabajador de la morgue le quitó cuidadosamente su camiseta con estampado de Mickey Mouse, deslizándola sobre sus ojos hundidos y abiertos. Levantó los dobladillos de sus pantalones para mostrar sus rodillas huesudas. Su pulgar era más ancho que su tobillo. Podía contar los huesos de su pecho.

La niña había pesado más de 3 kilogramos (6,6 libras) cuando nació, dijo su madre. Cuando murió, pesaba menos de 2 kilogramos (4,4 libras).

Un médico dijo que era un caso de "inanición severa, severa".

Fue envuelta en una sábana blanca para el entierro y colocada en el suelo arenoso para las oraciones. El bulto apenas era más ancho que la postura del imán. Levantó sus manos abiertas e invocó a Alá una vez más.

Necesitaba fórmula especial

Zainab fue una de los 85 niños que murieron por causas relacionadas con la desnutrición en Gaza en las últimas tres semanas, según el último balance publicado por el Ministerio de Salud del territorio el sábado. Otros 42 adultos murieron por causas relacionadas con la desnutrición en el mismo periodo, dijo.

"Necesitaba una fórmula especial para bebés que no existía en Gaza", dijo el padre de Zainab, Ahmed Abu Halib, a The Associated Press mientras se preparaba para las oraciones fúnebres en el patio del hospital en la ciudad sureña de Jan Yunis.

El doctor Ahmed al-Farah, jefe del departamento de pediatría, dijo que la niña necesitaba un tipo especial de fórmula que ayuda a los bebés alérgicos a la leche de vaca.

Señaló que no había sufrido de ninguna enfermedad, pero la falta de la fórmula llevó a diarrea crónica y vómitos. No podía tragar ya que su sistema inmunológico debilitado llevó a una infección bacteriana y sepsis, y rápidamente perdió más peso.

"Habrá más"

La familia de la niña, como muchos de los palestinos de Gaza, vive en una tienda de campaña luego de que fue desplazada de su hogar. Su madre, que también ha sufrido de desnutrición, dijo que amamantó a la niña sólo durante seis semanas hasta que intentó alimentarla con fórmula.

"Con la muerte de mi hija, habrá más", señaló. "Sus nombres están en una lista que nadie mira. Sólo son nombres y números. Somos sólo números. Nuestros hijos, a quienes llevamos durante nueve meses y luego dimos a luz, se han convertido en sólo números". Su túnica suelta ocultaba su propia pérdida de peso.

La llegada de niños que sufren de desnutrición ha aumentado en las últimas semanas, dijo al-Farah.

Su departamento, con una capacidad de ocho camas, ha estado tratando alrededor de 60 casos de desnutrición grave. Han colocado colchones adicionales en el suelo. Otra clínica de desnutrición, afiliada al hospital, recibe un promedio de 40 casos semanales, señaló. "A menos que se abran los cruces y se permita la entrada de alimentos y fórmula para bebés para este segmento vulnerable de la sociedad palestina, seremos testigos de números sin precedentes de muertes", advirtió. Médicos y trabajadores humanitarios en Gaza culpan a las restricciones de Israel sobre la entrada de ayuda y suministros médicos. Expertos en seguridad alimentaria advierten sobre hambruna en el territorio de más de dos millones de personas.

“Escasez de todo”

Después de terminar el último cese del fuego en marzo, Israel cortó completamente la entrada de alimentos, medicinas, combustible y otros suministros a Gaza durante dos meses y medio, diciendo que tenía como objetivo presionar a Hamás para liberar rehenes. Bajo presión internacional, Israel alivió ligeramente el bloqueo en mayo. Desde entonces, ha permitido la entrada de alrededor de 4500 camiones para que la ONU y otros grupos de ayuda los distribuyan, incluyendo 2500 toneladas de alimentos para bebés y alimentos especiales de alto contenido calórico para niños, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel la semana pasada. Israel dice que se ha incluido fórmula para bebés, además de fórmula para necesidades especiales. El promedio de 69 camiones al día, sin embargo, está muy por debajo de los 500 a 600 camiones al día que la ONU dice que se necesitan para Gaza. La ONU dice que no ha podido distribuir gran parte de la ayuda porque multitudes hambrientas y pandillas toman la mayor parte de ella de sus camiones al llegar. Por separado, Israel ha respaldado a la Fundación Humanitaria de Gaza registrada en Estados Unidos, que en mayo abrió cuatro centros que distribuyen cajas de suministros alimentarios. Más de 1000 palestinos han sido asesinados por fuerzas israelíes desde mayo mientras intentaban conseguir alimentos, principalmente cerca de esos nuevos sitios de ayuda, dice la oficina de derechos humanos de la ONU. Gran parte de la población de Gaza ahora depende de la ayuda. "Había escasez de todo", comentó la madre de Zainab mientras lloraba. "¿Cómo puede una niña como ella recuperarse?". ___ Magdy informó desde El Cairo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.