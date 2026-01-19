La última revisión del tren que descarriló en España fue el jueves, según la compañía Iryo

La compañía ferroviaria Iryo anunció que la última revisión del tren que descarriló el domingo antes de colisionar con otro que circulaba en el sentido contrario por otra vía en el sur de España "se realizó el pasado 15 de enero".

Este tren, "fabricado en 2022 y cuya última revisión se realizó el pasado 15 de enero", salió desde Málaga con destino a Madrid "con 289 pasajeros, 4 tripulantes y 1 maquinista a bordo. A las 19:45 horas [18H45 GMT], y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua" a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, indicó el operador en un comunicado enviado a la AFP.