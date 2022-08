La ultraderechista Georgia Meloni se dice "lista" para gobernar Italia

"Estoy lista" para gobernar Italia, aseguró este martes Giorgia Meloni, líder del partido posfascista Fratelli d'Italia (FDI, Hermanos de Italia), favorita para las elecciones del 25 septiembre, ante una multitud congregada en la ciudad de Ancona.

"Creo que puedo dirigir un gobierno con personas que no tienen patrón, y a quienes no se puede chantajear. En donde hemos ensayado saben que no nos dejamos intimidar, chantajear ni comprar", afirmó Meloni en su primer acto de campaña, con tono exaltado.

"No tengo miedo", "ni siento odio", "y ustedes, ¿están listos?", clamó con tono desafiante la política romana, de 45 años, que podría convertirse en la primera mujer que llega a la jefatura del gobierno en Italia.

Meloni, con un pasado de militante neofascista y una controvertida relación con el régimen de Benito Mussolini (1922-1945), eligió para lanzar su campaña el puerto de Ancona, de unos 100.000 habitantes, capital de la región Marcas, cuyo presidente, Francesco Acquaroli, es miembro de su partido.

"Es una persona sencilla y amable que tiene las ideas claras (...) sobre el empleo, las pensiones, sobre todo", dijo a la AFP Paolo Berardi, rodeado de banderas azul y blanco con la llama verde-blanco-roja, símbolo de los neofascistas.

"Me gusta porque es una mujer, al fin una mujer, y una persona concreta, que no habla el lenguaje de la politiquería", dice con entusiasmo Dora, una sexagenaria de Monza (norte), que no quiso dar su apellido.

Meloni logró encarnar el descontento y las esperanzas frustradas de muchos italianos y podría dejar de ser una eterna opositora, para gobernar la tercera economía de la zona euro.

"Estamos listos (...) Lo hemos demostrado aquí en las Marcas. Porque la izquierda no ha dado respuestas en decenios, decenios", clamó la líder derechista, aplaudida y ovacionada.

Si bien las encuestas la sitúan codo con codo con el Partido Democrático (alrededor del 24% de los votos cada uno), el sistema de votación favorece la alianza que Meloni ha sellado con la derecha de Forza Italia, del ex primer ministro Silvio Berlusconi, y la Liga del líder ultraderechista Matteo Salvini.

La coalición de derecha sumaría así un 46%, muy por delante de la izquierda, que se situaría en un 30%.

