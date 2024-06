La ultraderechista italiana Meloni sale reforzada en las elecciones europeas

El partido de extrema derecha de la jefa del gobierno en Italia Giorgia Meloni ganó las elecciones europeas en el país, haciendo de ella una de las pocas dirigentes del bloque que sale reforzada tras los comicios.

"Gracias. Hermanos de Italia confirma su lugar de primer partido italiano, superando el resultado de las últimas elecciones", se congratuló en la red X Meloni, al frente del país desde octubre de 2022.

Hermanos de Italia lidera los resultados con 28,8% de los sufragios, según resultados casi definitivos del ministerio del Interior, por encima del 26% en los últimos comicios nacionales.

"Meloni más fuerte en Europa", titulaba el lunes el diario romano Il Messaggero. "Victoria de Meloni y Le Pen", constataba La Stampa.

En una breve intervención pública, la primera ministra dijo sentirse "orgullosa del resultado de Hermanos de Italia" y "orgullosa que este país se presente al G7 y en Europa con el gobierno más fuerte de todos".

Otros gobernantes de grandes naciones europeas, como el francés Emmanuel Macron y el alemán Olaf Scholz, han salido muy debilitados de estos comicios.

Los dirigentes del G7 de las principales potencias occidentales, presidido este año por Italia, se reunirán esta semana en Pullas, en el sur de la península.

Según los últimos datos del ministerio del Interior, el Partido Demócrata (PD, centro-izquierda), principal formación opositora, llega en segunda posición con 24% de los votos, seguido del Movimiento 5 Estrellas (populista) dirigido por el ex primer ministro Giuseppe Conte con más del 9,9%.

- "Jugar con los grandes" -

Los dos socios de coalición de Meloni, Forza Italia, el partido conservador fundado por Silvio Berlusconi y miembro del Partido Popular Europeo (PPE), y la ultraderechista Liga de Matteo Salvini obtienen 9,7% y 9,1% respectivamente.

Es un fracaso para la Liga, aliado del francés Agrupación Nacional en la Eurocámara, que consiguió 34,26% de los votos en 2019.

Meloni, que llegó al poder en octubre de 2022 impulsada con cerca de 200.000 millones de euros de ayuda y préstamos europeos del plan de relanzamiento pospandemia, consiguió crear consenso en torno a su persona sobre todo gracias a las divisiones de la oposición y por evitar atacar derechos fundamentales como el aborto.

Su progresión, comparado con las europeas de 2019, es más que notoria: Hermanos de Italia obtuvo entonces apenas 6,44% de los votos.

Este avance espectacular permitirá a Meloni reforzar su peso en Bruselas, donde ya ha logrado imponer algunos de sus temas preferidos, como la lucha contra la llegada de migrantes a Europa.

La dirigente italiana, a diferencia de su aliado el primer ministro húngaro Viktor Orban, se ha impuesto como interlocutora de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre todo por su posicionamiento proucraniano.

En el Parlamento Europeo, Hermanos de Italia forma parte del grupo de Conservadores y Reformistas, junto al partido español de extrema derecha Vox y la pequeña formación francesa Reconquista.

El otro grupo ultraderechista, Identidad y Democracia, incluye la Liga y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que registró una victoria histórica en Francia.

El acercamiento de estos dos grupos sigue siendo una incógnita debido a sus divergencias, especialmente sobre Rusia.

"No creo que Meloni quiera volver a trabajar con personas como Le Pen", analiza Daniele Albertazzi, del grupo de reflexión "Centre for Britain and Europe".

"Creo que intentará jugar con los grandes y se concentrará en el PPE", añade el experto para quien Meloni quiere participar en las negociaciones sobre el próximo presidente de la Comisión.

ar-glr-gab/cab/es/zm

AFP