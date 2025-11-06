La UNED de Ceuta y EOI impulsan Desafío Emprendedor Innovador para fomentar la cultura emprendedora entre jóvenes

CEUTA, 6 Nov (Europa Press)

La UNED de Ceuta y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han inaugurado el programa "Desafío Emprendedor Innovador", una iniciativa formativa 100% gratuita destinada a universitarios y titulados en FP Superior ceutíes, con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y la creación de empresas.

Durante el acto de apertura, celebrado en la sede de la UNED de Ceuta, participaron Emilio Cabanes, director de Proyectos TIC y Economía Digital de EOI; Carlos Rontomé, director del centro asociado de la UNED en Ceuta e Izaskun Bernal, directora del curso.

Cabanes subrayó que "Las oportunidades hoy en día están en el mundo global y Ceuta es una plataforma magnífica para la creación de empresas con esa visión de, aprovechando las oportunidades de la tecnología, traspasar las fronteras", destacando el potencial de Ceuta para desarrollar proyectos empresariales vinculados al entorno digital y tecnológico.

El grado en que los estudiantes han recibido formación en emprendimiento es un primer factor que influye en el espíritu emprendedor y en las iniciativas de los estudiantes. Más de dos tercios de los estudiantes en España (68,4%) dice no haber asistido nunca a cursos de emprendimiento. Este curso, del que ya se han hecho 16 ediciones en distintas universidades españolas y por el que han pasado ya más de 300 alumnos, pretende cubrir esa necesidad puesta de manifiesto por los estudiantes.

El programa, con una duración de 40 horas de formación y 16 de tutoría personalizada, se presenta como una fase temprana dentro del ecosistema local de apoyo al emprendimiento, guiando a los participantes desde la generación de ideas hasta la elaboración de un plan de negocio viable.

Esta formación tiene como propósito mostrar la creación de una empresa como una alternativa atractiva frente al empleo por cuenta ajena, ayudando a los estudiantes a canalizar su potencial creativo e innovador y a evaluar la viabilidad real de sus ideas.

Entre sus principales objetivos, destacan:

- Fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia

- Promover la cultura emprendedora entre universitarios y alumnos de FP Superior

- Estimular la innovación y la creatividad como fuentes de oportunidades de negocio

- Transformar ideas en proyectos viables, con posibilidades reales de éxito

- Acercar experiencias reales de emprendedores a los participantes

- Complementar la formación académica con una aproximación práctica al mundo empresarial

En definitiva, el programa Desafío Emprendedor Innovador busca sensibilizar y estimular la creación de nuevas empresas en el entorno universitario y de FP, fomentando el talento y la autonomía profesional en Ceuta.

El programa es gratuito gracias a la cofinanciación del Ministerio de Industria y Turismo y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y cuenta con la colaboración de la UNED de Ceuta.

Además, en Ceuta, la EOI, en colaboración con la Consejería de Turismo, Empleo, Comercio y Deporte y PROCESA Ceuta, y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) - , mantiene abiertas varias convocatorias formativas dirigidas a jóvenes desempleados, emprendedores y autónomos. Entre ellas destacan el programa en Desarrollo de Videojuegos, orientado a potenciar el talento digital en la ciudad, y el curso de Transformación Digital de la PYME con Inteligencia Artificial, enfocado en mejorar la competitividad del tejido empresarial local.

Estas iniciativas refuerzan el compromiso de EOI con el desarrollo económico, la formación de talento y la creación de oportunidades de empleo de calidad en Ceuta, impulsando una ciudad más innovadora y preparada para los desafíos del futuro.