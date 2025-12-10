La Unesco reconoce primer Patrimonio Inmaterial de El Salvador

La cofradía de las flores y las palmas se convirtió este miércoles en la primera manifestación de El Salvador reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial, tras el voto favorable de la Unesco en Nueva Delhi.

El Salvador declaró en 2023 como patrimonio inmaterial nacional esta celebración de Panchimalco, "con raíces indígenas marcadas que se remontan a la época colonial", según la candidatura aprobada.

La celebración, vinculada con la veneración de la Virgen María, fusiona rituales, música, bailes y comida tradicionales, entre los que destaca la procesión de palmas adornadas con flores silvestres.

La nación centroamericana se convierte así en uno de los siete países que optaban a inscribir su primer patrimonio inmaterial en la lista de la Unesco durante la reunión anual del comité.

Con este reconocimiento, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura busca alentar a los países a proteger su "patrimonio vivo", como tradiciones orales, artes escénicas y rituales.

Antes del inicio de la reunión en Nueva Delhi, que concluye el sábado, 788 prácticas provenientes de 150 países ya formaban parte de las listas de la Unesco sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial.

