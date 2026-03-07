La unidad B del Arsenal sufre para eliminar al modesto Mansfield de la FA Cup

El Arsenal, con un equipo poco habitual, sufrió para ganar 2-1 al modesto Mansfield Town (de la tercera división) y avanzar este sábado a los cuartos de final de la FA Cup, como ya hizo el Liverpool la víspera.

Ante un calendario tan cargado y con la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina (miércoles en Leverkusen), el técnico gunner Mikel Arteta decidió dar descanso a muchos de los jugadores habituales y cerca estuvo de pagarlo caro.

No fue hasta pasada la hora de juego cuando Eberechi Eze, que apenas había saltado a la cancha cuatro minutos antes, decidió la eliminatoria con un potente disparo para colocar el definitivo 2-1 en el marcador (minuto 66).

Hasta entonces, el modesto equipo de Mansfield, una ciudad situada al norte de Nottingham, había controlado bien al Arsenal, que tampoco se pareció mucho al equipo que lidera la Premier League.

El Mansfield, sexto actualmente en la League One, creó algunas ocasiones de gol al inicio del partido y tampoco se rindió cuando Noni Madueke abrió el marcador poco antes del descanso (41').

Los locales empataron poco después de la pausa por medio de Will Evans (50'), aprovechando un error en el pase del joven Marli Salmon (16 años), y sin que los españoles Cristhian Mosquera y Kepa, que sustituyó en el arco al titular David Raya, pudieran hacer nada por evitarlo.

Entre los futbolistas que jugaron en el Arsenal estaba el centrocampista Max Dowman, que a sus 16 años y 66 días se convirtió en el jugador del Arsenal más joven en disputar un partido de la FA Cup.

-- Resultado y programa de octavos de final de la Copa inglesa:

Viernes:

Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3

Sábado:

Mansfield Town (3ª) - (+) Arsenal 1 - 2

(17.45 GMT) Wrexham (2ª) - Chelsea

(20.00 GMT) Newcastle - Manchester City

Domingo:

(13.30 GMT) Port Vale (3ª) - Sunderland

(12.00 GMT) Fulham - Southampton (2ª)

(16.30 GMT) Leeds - Norwich City (2ª)

Lunes:

(19.30 GMT) West Ham - Brentford

NOTA: el club precedido con el signo (+) está clasificado para cuartos de final.