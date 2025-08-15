La unidad brasileña de Cargill construirá una nueva planta de etanol de maíz

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 15 ago (Reuters) - Una unidad de la comercializadora de cereales estadounidense Cargill construirá una planta de etanol de maíz adyacente a su fábrica de caña de azúcar en el estado brasileño de Goias, en el centro-oeste del país, dijo el viernes la empresa.

El portal de agronegocios AgFeed informó primero de los planes. Cargill confirmó la decisión empresarial, pero declinó revelar otros detalles del proyecto.

Cargill ya produce etanol a partir de caña de azúcar y maíz en Goias. La filial de biocombustibles de la empresa en Brasil se llama Cargill Bioenergia.

La construcción de la nueva planta es otro paso de la compañía para aumentar la producción de biocombustibles en Brasil, una potencia mundial en el sector de los cereales.

En febrero, Cargill acordó adquirir una participación del 50% en SJC Bioenergia, lo que le dio el control de los activos de la empresa en las localidades de Quirinopolis y Cachoeira Dourada, ambas en Goias. (Reporte de Roberto Samora Escrito por Ana Mano Editado en español por Raúl Cortés Fernández)