La unidad en la nube de Amazon sufre una caída y varios sitios web dejan de funcionar

20 oct (Reuters) - Amazon dijo el lunes que su unidad de servicios en la nube AWS se vio afectada por una interrupción, que interrumpió varios sitios web y aplicaciones populares en todo el mundo, entre ellas Snapchat y Robinhood.

"Podemos confirmar el aumento de las tasas de error y latencias para múltiples servicios de AWS en la región de US-EAST-1", dijo AWS en una actualización en su página de estado.

La empresa emergente de inteligencia artificial Perplexity y la bolsa de criptomonedas Coinbase atribuyeron las interrupciones a AWS.

"Perplexity no funciona en este momento. La causa es un problema en AWS. Estamos trabajando para resolverlo", dijo el CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, en una publicación en la red social X.

AWS y Amazon no respondieron a la solicitud de comentarios. Amazon.com, Prime Video y Alexa estaban sufriendo problemas, según Downdetector. Venmo, de Paypal, también experimentaba problemas. (Información de Shubham Kalia en Bengaluru; edición de Saumyadeb Chakrabarty; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)