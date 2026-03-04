La unidad europea protege a España de las sanciones comerciales unilaterales de EE. UU., dice ministro

MADRID, 4 mar (Reuters) -

La unidad europea protegió a España de medidas comerciales unilaterales contra un solo país, dijo el miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con Madrid.

"Seguir colaborando, trabajando y avanzando en esa integración de relaciones comerciales con Estados Unidos", dijo en una entrevista en LaSexta.

Cuerpo añadió que Washington aún no había presentado ninguna medida contra Madrid tras los comentarios de Trump el martes sobre un posible embargo comercial. (Información de Paolo Laudani; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)