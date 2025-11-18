La unidad rusa de Gazprom compra al fabricante de coches de lujo Aurus, informa Vedomosti

MOSCÚ, 18 nov (Reuters) - Una unidad del gigante ruso del gas Gazprom adquirió una participación del 51% en el fabricante ruso de automóviles de lujo Aurus, informó el martes el diario Vedomosti, citando fuentes cercanas a los accionistas.

La operación, valorada en unos 13.000 millones de rublos (US$160 millones), se cerró este verano boreal e incluía el 36% que anteriormente poseía el fondo Tawazun de Abu Dabi y parte de una participación del instituto estatal ruso de investigación NAMI, según las fuentes.

Aurus produce en Rusia pequeños lotes de coches de lujo, que utilizan funcionarios locales de alto rango, entre ellos el presidente Vladimir Putin.

La empresa tenía previsto lanzar modelos más baratos en una fábrica de San Petersburgo, anteriormente propiedad de Toyota.

