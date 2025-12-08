La Unión Europea avanza en el endurecimiento de su sistema migratorio

BRUSELAS (AP) — Funcionarios de la Unión Europea estaban finalizando el lunes una importante reforma de su sistema de migración, que incluye deportaciones simplificadas y un aumento de las detenciones, después de años de intenso debate sobre el tema que ha visto el ascenso de partidos políticos de extrema derecha.

Desde que hubo un aumento de solicitantes de asilo y otros migrantes a Europa hace una década, las opiniones públicas sobre el tema han cambiado. Las políticas de migración de la UE se han endurecido y el número de solicitantes de asilo ha disminuido desde niveles récord. Aun así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió en los últimos días una fuerte crítica a las políticas migratorias del bloque de 27 naciones como parte de una estrategia de seguridad nacional que pinta a los aliados europeos como débiles.

Los ministros reunidos en Bruselas acordaron un concepto de “tercer país seguro” y una lista de países de origen seguros, dijo el ministro danés Rasmus Stoklund. Eso significa que las naciones de la UE pueden negar la residencia y deportar a los migrantes porque provienen de un país seguro o podrían solicitar asilo en uno fuera de la UE.

“Podremos rechazar a personas que no tienen motivo para solicitar asilo en Europa, y entonces será posible para nosotros crear mecanismos y procedimientos que nos permitan devolverlos más rápido”, expresó Stoklund. “No deberían ser los traficantes de personas quienes controlen el acceso a Europa”.

Los ministros también acordaron la formación de un “fondo de solidaridad” para compartir los costos de acoger a refugiados entre las naciones miembros. El fondo está destinado a recaudar 430 millones de euros (US$489 millones) para distribuir a países que enfrentan una mayor presión migratoria, incluidos Chipre, Grecia, Italia y España en el sur de Europa. Hungría y Polonia se han opuesto durante mucho tiempo a cualquier obligación de los países de acoger migrantes o pagar por su manutención.

“Es importante devolverle a la gente la sensación de que tenemos control sobre lo que está sucediendo”, manifestó Magnus Brunner, el comisionado de la UE para la migración.

El Consejo Europeo ahora negociará con los 720 legisladores del Parlamento Europeo para aceptar o modificar los cambios en la política migratoria. Los partidos de derecha y extrema derecha están en gran medida unificados en apoyar los cambios.

La defensora de Amnistía Internacional en la UE sobre migración, Olivia Sundberg Diez, comparó los cambios migratorios de la UE con la represión de la administración Trump. Hizo un llamado a los legisladores europeos para que bloqueen las nuevas medidas que “infligirán un daño profundo a los migrantes y a las comunidades que los acogen”.

La legisladora francesa del partido Verde, Mélissa Camara, calificó los cambios como “una renuncia a nuestros valores fundamentales y derechos humanos”.

En mayo, las naciones de la UE respaldaron reformas radicales al sistema de asilo del bloque, cuando la Comisión Europea emitió el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. El pacto, entre otras cosas, pedía aumentar las deportaciones y establecer “centros de retorno”, un eufemismo para centros de deportación para solicitantes de asilo rechazados.

La UE no establecería ni gestionaría tales “centros de retorno”, que podrían estar en Europa o en otros lugares, pero crearía el marco legal para permitir que los estados negocien con países no pertenecientes a la UE dispuestos a aceptar solicitantes de asilo rechazados.

Naciones como Austria y Dinamarca probablemente buscarán socios para albergar tales centros costosos y legalmente ambiguos, dijo Camille Le Coz, directora del centro de análisis Instituto de Política Migratoria Europa, señalando el acuerdo que Holanda firmó en septiembre con Uganda para acoger refugiados.

Tales centros difieren del acuerdo existente, pero hasta ahora ineficaz, firmado por Italia con Albania para procesar en el extranjero el asilo de migrantes rescatados en el mar. En su momento, el polémico plan fue aplaudido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como una solución “innovadora” para gestionar la migración irregular, pero los tribunales en Italia lo han bloqueado repetidamente.

Los partidos políticos tradicionales esperan que el pacto sobre migración resuelva los problemas que han dividido a las naciones de la UE desde que más de 1 millón de migrantes llegaron a Europa en 2015, la mayoría de ellos huyendo de la guerra en Siria e Irak.

