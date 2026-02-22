La Unión Europea espera que EE. UU. honre el acuerdo sobre aranceles alcanzado el año pasado

La Comisión Europea instó el domingo a Estados Unidos a cumplir los términos del acuerdo comercial alcanzado el año pasado con la UE, después del anuncio del presidente Donald Trump de nuevas subidas arancelarias globales tras una sentencia adversa de la Corte Suprema

"Un acuerdo es un acuerdo. Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que Estados Unidos cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos", declaró la comisión en un comunicado

También exigió aclaraciones completas sobre las medidas que Estados Unidos planea tomar" luego de la decisión de la corte

La invalidación por la Corte Suprema estadounidense de los derechos aduanales plantea un enorme interrogante sobre el futuro del acuerdo comercial, cuando el Parlamento europeo, inicialmente opuesto al texto, se aprestaba a autorizarlo el martes

Este acuerdo, firmado el año pasado, facilitó a la UE limitar a 15% los derechos aduanales aplicados en Estados Unidos a la mayoría de sus productos, lejos del 30% que el presidente estadounidense amenazó con aplicar

El eurodiputado socialdemócrata alemán, Bernd Lange, dijo en su cuenta X que pedirá el lunes "la suspensión de los trabajos legislativos hasta que dispongamos de una evaluación jurídica apropiada y compromisos claros de Estados Unidos"

"Es el caos tarifario total de parte de la administración estadounidense. Nadie comprende nada", agregó