12/01/2024 Montse Tomé, seleccionador española de fútbol femenino, durante una formación en Riad.. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) culminó este viernes sus distintas sesiones formativas con entrenadoras y jugadoras de Arabia Saudí, con motivo de la Supercopa de España y que están enmarcadas en la campaña 'El fútbol es el camino/Football is the way', impulsada por el departamento federativo de Igualdad y Sostenibilidad. EUROPA ESPAÑA DEPORTES RFEF

RFEF - RFEF