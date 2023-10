La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha anunciado de que solo tiene combustible para seguir operando en la Franja de Gaza durante tres días y después tendrá que dejar de prestar ayuda humanitaria.

"En tres días la UNRWA se quedará sin el combustible que necesita para su labor humanitaria", ha explicado el comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, en un comunicado oficial del organismo.

"Sin combustible no habrá agua, no funcionarán los hospitales ni las panaderías. Sin combustible la ayuda no llegará a quienes tanto lo necesitan. Sin combustible no hay ayuda humanitaria", ha resaltado. Sin este combustible "los niños, mujeres y gentes de Gaza estarán aún más estrangulados", ha advertido.

Lazzarini ha recordado que la UNRWA "es el agente humanitario más grande de la Franja de Gaza". "Sin combustible no podremos atender las crecientes necesidades de la gente de Gaza. Esto no puede y no debe pasar", ha indicado.

Por eso, ha hecho un llamamiento "a todas las partes con influencia" para "permitir la entrada de combustible de inmediato en la Franja de Gaza" y "garantizar que el combustible se utiliza estrictamente para evitar el hundimiento de la respuesta humanitaria".

"La UNRWA acoge actualmente a más de medio millón de personas del casi millón de desplazados que hay en la Franja de Gaza. Estoy satisfecho por la entrada del convoy de ayer, el primero en dos semanas de un asedio muy estricto que afecta a dos millones de personas. Sin embargo, dista mucho de ser suficiente. Para ser significativa, Gaza necesita una línea de suministros humanitarios mucho mayor e ininterrumpida", ha argumentado.

Las instituciones civiles de la Franja de Gaza están empezando a acusar gravemente esta falta de combustible. Así, un portavoz del Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en Gaza, Ashraf al Qudra, ha hecho un llamamiento a propietarios de gasolineras y a la población en general a donar inmediatamente "cualquier cantidad de diésel" que tengan y llevarla a los hospitales "para salvar las vidas de los heridos y enfermos".