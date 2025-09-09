La UNRWA critica la orden de evacuación de la ciudad de Gaza porque "no hay ningún lugar seguro"

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha lamentado que la población gazatí se esté viendo "forzada" a moverse a una teórica zona humanitaria que no sería tal, ya que considera que a día de hoy "no hay ningún lugar seguro" en la Franja de Gaza.

El Ejército de Israel ha ordenado este martes la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, en previsión de operaciones "con gran fuerza" en la zona.

"Gaza está siendo arrasada, reducida a escombros", ha lamentado en redes sociales el jefe de la UNRWA.

Lazzarini ha advertido de que el territorio se ha convertido "en un gran campo de concentración de palestinos hambrientos y desesperados" y ha lamentado que la declaración formal de hambruna no se haya traducido en ningún tipo de avance humanitario sobre el terreno.

"¿Las advertencias ante esta catástrofe que no deja de crecer también caerán en saco roto?", ha denunciado el comisionado, que ha vuelto a reclamar a las partes un alto el fuego "antes de que sea demasiado tarde".

"Terminemos con la impunidad antes de que las atrociades se conviertan en la nueva norma", ha remachado.