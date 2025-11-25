La UNRWA denuncia la muerte de 47 niños este año en Cisjordania por la "peor crisis humanitaria" en décadas

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este martes la muerte de casi 50 niños a lo largo de 2025 a causa de la que ha descrito ya como la "peor crisis humanitaria" en décadas en Cisjordania.

Asimismo, ha alertado de que la situación ha llevado a más de 12.000 niños a "continuar desplazados a la fuerza" debido a la violencia y la crisis. "47 niños han sido asesinados este año", ha asegurado, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Todo niño merece dignidad y un futuro. La UNRWA sigue protegiendo a los niños refugiados de Palestina, así como su derecho a la educación, a la salud y a otros derechos básicos", ha apuntado.

El pasado mes de octubre, la violencia israelí en Cisjordania alcanzó máximos históricos, tal y como afirmó la propia UNRWA, que comenzó a investigar los ataques de colonos israelíes en 2013.

La agencia estima que solo durante el mes de octubre los colonos destruyeron unos 3.000 olivos, claves para la deteriorada economía palestina. Cabe recordar que la comisión palestina encargada de recopilar datos sobre la violencia israelí en Cisjordania, la Comisión para el Muro y los Asentamientos, ha estimado que los colonos han perpetrado desde agosto más de 140 ataques contra agricultores o contra las fincas.