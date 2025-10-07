La UNRWA pide la liberación de rehenes y un alto el fuego "inmediato" en Gaza tras dos años de "pesadilla"

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha reiterado este martes su llamamiento a la liberación de "todos los rehenes y detenidos palestinos" y "un alto el fuego inmediato" en la Franja de Gaza tras dos años de "pesadilla", en el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí contra el enclave costero.

"Al cumplirse dos años del comienzo de esta pesadilla, vuelvo a pedir la liberación de todos los rehenes y detenidos palestinos y un alto el fuego inmediato", ha dicho el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, quien ha subrayado que "las armas deben callar en todas partes".

Asimismo, ha solicitado "el suministro sin restricciones de ayuda humanitaria básica, a gran escala, a Gaza, también a través de UNRWA" y "responsabilidad y justicia para que rindan cuentas todos los responsables de las atrocidades cometidas el 7 de octubre y después de esa fecha".

"No hay otra salida a este abismo y este caos", ha manifestado Lazzarini, quien ha insistido en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X en que la realidad para "demasiadas personas" desde el 7 de octubre de 2023 es una de "dolor, sufrimiento y angustia profunda e inmensa".

"En Gaza, durante dos largos años, la población no ha conocido más que destrucción, desplazamientos, bombardeos, miedo, muerte y hambre", ha sostenido.

"Alto el fuego ya", ha zanjado, horas después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, hiciera también un llamamiento en este sentido, en medio de los contactos para un posible acuerdo de alto el fuego.