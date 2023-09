La jugadora del Valencia Claudia Florentino sustituirá a Mapi León en la selección, para los partidos de Liga de Naciones contra Suecia y Suiza, tras la decisión de la barcelonista de abandonar la concentración de la Roja.

"Claudia Florentino del Valencia Femenino se une al equipo tras la baja de María León", informó este miércoles la Federación Española (RFEF), que añade que "queda pendiente de confirmación" la sustituta de Patri Guijarro.

Mapi León y Patrio Guijarro son las dos internacionales que decidieron este miércoles abandonar la concentración de la Roja tras los acuerdos alcanzados de madrugada entre jugadoras, RFEF y gobierno español para realizar cambios en la Federación.

"Es una realidad que la situación para mí y para Patri es diferente al resto de compañeras, ya sabemos que no han sido las maneras de volver, al final no estamos en condiciones de decir 'ahora vuelves', no, esto es un proceso", dijo Mapi León a los medios a la salida del hotel de concentración en Oliva (este de España).

"Es verdad que es una situación diferente y es bastante difícil, bastante duro personalmente estar aquí, obviamente, mentalmente no estás para poder estar", añadió por su parte Patri Guijarro.

Las otras 21 internacionales convocadas por la seleccionadora Montse Tomé decidieron quedarse, tras esos acuerdos a tres bandas para tratar de poner solución a la crisis causada tras el escándalo por el beso forzado del expresidente Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

España se enfrenta el viernes a Suecia y el 26 de septiembre a Suiza en sendos partidos de la Liga de Naciones, en la que la Roja se juega una plaza para los Juegos Olímpicos de París-2024.

Gr/iga