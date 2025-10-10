LA NACION

La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025
La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

(Añade detalles, fondo)

OSLO, 10 oct (Reuters) -

La venezolana María Corina Machado fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz.

El Comité Nobel noruego explicó que la entrega del premio a Machado se debe a "su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

(Información de Gwladys Fouche, Nora Buli, Nerijus Adomaitis, Tom Little y Terje Solsvik en Oslo; edición de Alex Richardson y Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

LA NACION
Más leídas
  1. El emotivo gesto del plantel de Sevilla y de Almeyda con la mujer de uno de sus futbolistas tras superar el cáncer
    1

    Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer

  2. La IA combinó a todos los superhéroes en uno solo y el resultado es sorprendente
    2

    Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

  3. Críticas de un premio Nobel de Economía al salvataje de Donald Trump a Javier Milei
    3

    Críticas de un premio Nobel de Economía al salvataje de Donald Trump a Javier Milei

  4. Un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos
    4

    Grave accidente en Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos

Cargando banners ...