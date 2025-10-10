La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
(Añade detalles, fondo)
OSLO, 10 oct (Reuters) -
La venezolana María Corina Machado fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz.
El Comité Nobel noruego explicó que la entrega del premio a Machado se debe a "su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
(Información de Gwladys Fouche, Nora Buli, Nerijus Adomaitis, Tom Little y Terje Solsvik en Oslo; edición de Alex Richardson y Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
Otras noticias de Premio Nobel
Más leídas
- 1
Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer
- 2
Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado
- 3
Críticas de un premio Nobel de Economía al salvataje de Donald Trump a Javier Milei
- 4
Grave accidente en Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y hay dos heridos