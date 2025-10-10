La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

(Añade detalles, fondo)

OSLO, 10 oct (Reuters) -

La venezolana María Corina Machado fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz.

El Comité Nobel noruego explicó que la entrega del premio a Machado se debe a "su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

