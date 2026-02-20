La venta de activos de Blue Owl despierta el miedo en el capital riesgo

Por Isla Binnie

NUEVA YORK, 20 feb (Reuters) - La última estrategia de la firma de capital riesgo Blue Owl para devolver el capital de un pequeño fondo de deuda asustó a los inversores el jueves, tres meses después de que un intento anterior hiciera caer las acciones de la empresa, valorada en US$307.000 millones.

Blue Owl anunció el miércoles que había vendido US$1.400 millones en activos de tres fondos y que devolvería parte de los ingresos a los inversores de un fondo con nueve años de antigüedad. Eliminó de forma permanente la opción de que los inversores de ese vehículo, principalmente personas adineradas, retiraran parte de los fondos cada trimestre.

Las acciones de Blue Owl cayeron hasta un 10% y cerraron con un descenso del 5,9%, culminando 12 meses en los que su valor de mercado se ha reducido a más de la mitad. Sus competidores más grandes, Apollo

y Ares, también registraron caídas.

El copresidente de Blue Owl, Craig Packer, afirmó que la venta de activos reportaría a los inversores del fondo Blue Owl Capital Corp II (OBDC II) seis veces más este trimestre que lo que les habría reportado el plan anterior de permitirles solicitar reembolsos.

Los vehículos de deuda como OBDC II, que cuenta con unos US$1.600 millones en activos, suelen ofrecer a los inversores la posibilidad de retirar algunos activos cada trimestre. Blue Owl suspendió ese programa en noviembre y propuso fusionar OBDC II con un fondo cotizado más grande, un plan que abandonó después de que los inversores se opusieran a las posibles pérdidas.

El analista de Truist Securities, Brian Finneran, dijo que los inversores interpretaban la venta de activos como una aceleración de las solicitudes de retirada y como una venta forzosa de activos de mayor calidad.

Blue Owl vendió los préstamos al 99,7% de su valor nominal, el mismo nivel al que los había contabilizado en su balance, lo que la empresa acogió como una señal de confianza en su valoración, o "marcaje", un proceso que ha sido objeto de escrutinio en todo el sector.

"Siendo realistas, todos estos préstamos se han concedido con rendimientos más altos en los últimos años y, dado que los tipos han bajado, deberían alcanzar primas por encima del valor nominal", dijo Finneran en una nota.

Packer dijo a los analistas que "es habitual que, cuando se realizan ventas secundarias de activos, estos se vendan con descuento".

Blue Owl afirmó en un comunicado que estaba "acelerando la devolución del capital" a los inversores de OBDC II, que recibirían su pago en un plazo de 45 días, y añadió: "En los próximos trimestres continuaremos con este plan".

EXAMEN

Blue Owl se creó mediante la fusión de la empresa de crédito privado Owl Rock y la división Dyal Capital Partners de Neuberger Berman en 2021. Su negocio de préstamos privados creció durante el periodo de bajos tipos de interés que se produjo a continuación.

Junto con otras grandes gestoras de activos alternativos, ha construido una amplia cartera fuera de los mercados tradicionales de acciones y bonos y ahora se enfrenta a un escrutinio sobre cuestiones que van desde los estándares de préstamos privados hasta la sobreexposición a la industria del software. Los inversores minoristas se están sumando cada vez más a esta clase de activos.

El año pasado llamó la atención con una operación de US$27.000 millones para financiar el mayor proyecto de centro de datos de Meta.

A medida que las acciones del grupo caían, Blue Owl Capital Corp, un fondo cotizado en bolsa

de Blue Owl, ha perdido un 27% en el último año. La venta de activos incluyó US$400 millones en préstamos de ese fondo, que Blue Owl dijo que utilizaría para amortizar deuda.

SIN DESCANSO

Algunos analistas cuestionaron la caída de las acciones del jueves.

Los analistas de Raymond James lo describieron como una "reacción exagerada" y afirmaron que la empresa "tenía previsto compensar a los inversores del fondo OBDC II con el tiempo", por lo que "no tendría sentido que OWL reabriera la ventana de reembolso".

Ya había detenido esos reembolsos el año pasado cuando propuso la fusión del fondo, pero dijo que los reanudaría.

El recelo en torno a esta clase de activos ha generado escepticismo, según el analista de Oppenheimer Mitchel Penn.

"Crearon liquidez, lo cual es bastante difícil de hacer en una clase de activos privados, y pudieron vender activos al valor marcado, por lo que, en esencia, enviaron el mensaje de que su valoración es precisa", afirmó Penn. "Nadie se está librando."

(Reporte de Isla Binnie. Edición de Dawn Kopecki y Nick Zieminski; editado en español por Tomás Cobos)