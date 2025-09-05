La venta de gas ruso a China no perjudicaría a Estados Unidos, según el secretario de Energía

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - El secretario de Energía, Chris Wright, declaró el viernes que no le preocupa que la venta de gas ruso a China afecte a los productores estadounidenses de petróleo y gas.

Rusia y China dieron su bendición a principios de esta semana a un gasoducto llamado Poder de Siberia 2, lo que subraya la indiferencia del presidente chino Xi Jinping a las demandas occidentales de que se retraiga de una asociación cada vez más profunda con Moscú.

En una comparecencia en el Consejo de Relaciones Exteriores el viernes, Wright alabó el enfoque de la administración Trump en la rápida expansión de las exportaciones de gas.

"Creo que en esta administración, se convertirá en la mayor exportación de nuestro país, porque las exportaciones se duplicarán durante esta administración", dijo. "Es una forma de sacar a los aliados europeos del gas ruso". (Reportaje de Timothy Gardner y Valerie Volcovici; Editado en español por Juana Casas)