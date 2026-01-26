La venta de la brasileña CBA se acelera y Chinalco se une a la puja, dicen fuentes

Por Luciana Magalhaes y Paula Laier

SAO PAULO, 26 ene (Reuters) - La posible venta del productor brasileño de aluminio Companhia Brasileira de Aluminio sigue adelante, aunque las conversaciones con Emirates Global Aluminium se han ralentizado, según dos personas familiarizadas con el asunto

El proceso sigue siendo competitivo, dijo una de las fuentes. La empresa china Aluminum Corporation of China y un tercer licitador han estado buscando activamente el acuerdo, dijeron una de las personas y una tercera fuente implicada en las negociaciones. El anuncio podría producirse en cuestión de días o semanas, según una de las fuentes, aunque las negociaciones podrían fracasar

El lunes, las acciones de CBA subían un 5% a media mañana en Brasil

CBA y Grupo Votorantim, que controla CBA, declinaron hacer comentarios. EGA y Chinalco no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios

CBA, en la que el conglomerado brasileño Votorantim S.A. posee una participación del 69%, produce aluminio bajo en carbono en siete estados brasileños

En octubre, Reuters informó que EGA, propiedad conjunta del fondo soberano Mubadala de Abu Dabi y del fondo soberano Investment Corporation of Dubai de Dubái, estaba en conversaciones para una posible compra de la empresa brasileña

Según LSEG, CBA tenía una capitalización bursátil de US$1.150 millones al cierre del viernes, y sus acciones habían subido casi un 84% en el último año.