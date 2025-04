La venta de Timberwolves a Alex Rodríguez y Marc Lore seguirá adelante, según fuente de AP

El prolongado empeño de Marc Lore y Alex Rodriguez para adquirir el control de los Timberwolves de Minnesota parece estar en la recta final, después de que el actual propietario Glen Taylor optara por no apelar la decisión de un panel de arbitraje que le obliga a seguir adelante con la venta de 1.500 millones de dólares.

Una persona con conocimiento de la decisión de Taylor lo confirmó el miércoles a The Associated Press. La fuente habló bajo condición de anonimato porque los Timberwolves no habían ofrecido ningún comentario público. ESPN fue el primer medio en informar sobre la decisión.

Todo lo que parece quedar es la aprobación final por parte de la junta de gobernadores de la NBA, el último paso antes de que se pueda completar la venta de un equipo. En febrero, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que no veía ninguna razón por la cual eso no sucedería, pero también mencionó que la junta seguiría el proceso completo como siempre.

"Necesitamos seguir el proceso", dijo Silver en ese momento.

La junta de gobernadores podría votar en cualquier momento. Completó una reunión de dos días en Nueva York la semana pasada y probablemente no se reuniría de nuevo hasta el verano, pero puede que no necesite esperar hasta entonces para dar su aprobación final a la venta.

Taylor, quien cumplirá 84 años este mes, creció en una granja lechera en Minnesota y construyó una fortuna con un negocio que se especializaba en imprimir invitaciones de boda. Compró los Timberwolves por 88 millones de dólares en 1994 para evitar que la franquicia se mudara a Nueva Orleans.

Fue hace cuatro años este mes cuando fue abordado por Lore, el ex jefe de comercio electrónico de Walmart, y Rodriguez, el astro del béisbol que conectó 696 jonrones en 22 temporadas con los Yankees de Nueva York, los Marineros de Seattle y los Rangers de Texas.

Rápidamente acordaron un trato de 1.500 millones de dólares, y el valor de las franquicias de la NBA se han disparado desde entonces. El mes pasado, los Celtics de Boston fueron vendidos con una valoración inicial récord de 6.100 millones de dólares, una cifra que podría aumentar aún más antes de que se cierre ese acuerdo.

Durante los años contenciosos mientras la venta estaba esencialmente pendiente, Lore y Rodriguez acusaron a Taylor de haberse arrepentido en medio de un aumento constante en el valor de las franquicias de la NBA.

