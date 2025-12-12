"La verdad prevaleció", dice juez brasileño tras retiro de sanciones de EE. UU. en su contra

El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, que encabezó el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, dijo que "la verdad prevaleció" al saludar este viernes el retiro de las sanciones estadounidenses que pesaban en su contra.

Las sanciones formaban parte de una serie de acciones punitivas tomadas contra Brasil por el gobierno del presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, quien calificó el juicio como una "caza de brujas".

"Yo creía, y sigo creyendo (...) que la verdad, en el momento en que llegara a las autoridades estadounidenses, prevalecería", dijo Moraes en un evento en Brasilia. "Y la verdad, con el empeño del presidente Lula y todo su equipo, prevaleció".